"Está existindo evolução na Seleção, embora muitos não queiram observar", defende Dorival

Em diversas respostas, o treinador fez uma defesa do seu trabalho e garantiu de forma veemente à imprensa e à torcida que o time está em ascensão rumo à Copa do Mundo 2026 .

Comissão e atletas questionados com frequência

Desde a apresentação do grupo em Brasília, para o jogo contra a Colômbia, nesta quinta-feira (20), Dorival e os jogadores são questionados de forma recorrente pela imprensa sobre os maus resultados recentes — o Brasil vem de dois empates — e a incômoda quinta colocação nas Eliminatórias. Na avaliação do treinador e do grupo, as dificuldades são normais de uma equipe que passa por um processo de reformulação, mas que evolui jogo a jogo.