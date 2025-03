Argentina sofre mais uma baixa para confronto com Brasil

Lautaro Martínez sofreu lesão muscular. Juan Mabromata / AFP

Adversária do Brasil nesta rodada dupla de Eliminatórias, a Argentina tem sofrido com baixas em sua lista de convocados. Nesta quinta-feira (19), a AFA confirmou o corte do centroavante Lautaro Martínez por lesão nesta data Fifa.

Capitão da Inter de Milão, o camisa 22 da atual campeã do mundo tem 18 gols na temporada europeia. Em 2024, ele foi o artilheiro da Copa América, com cinco bolas nas redes. Lautaro foi o autor do gol que deu o título aos argentinos na final contra a Colômbia.

Outros desfalques

O técnico Lionel Scaloni já não contava com o craque Lionel Messi, também cortado por lesão. Outro jogador que ficou fora da lista é Paulo Dybala, da Roma, outro com problemas físicos. O meio-campista Lo Celso, do Betis, é outro ausente por lesão.

A Argentina tem ainda problemas no setor defensivo. O lateral-direito Montiel, do River Plate, e o zagueiro Lisandro Martínez, do Manchester United, também ficaram fora da lista.

Pendurados

Antes de enfrentar o Brasil na próxima terça-feira, em Buenos Aires, a Argentina jogará contra o Uruguai, nesta sexta-feira (21), em Montevidéu. Quatro titulares de Scaloni entrarão em campo pendurados e serão desfalque contra o Brasil se levarem cartões.

São eles o zagueiro Otamenti e os meio-campitas Enzo Fernández, Rodrigo De Paul e Alexis Mac Allister. Outros dois volantes reservas também estão pendurados: Leandro Paredes e Exequiel Palacios.