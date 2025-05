Como fica a situação de Grêmio e Inter na tabela do Brasileirão após os jogos desta segunda-feira 

Nesta segunda. Grêmio foi ultrapassado enquanto Inter segue na mesma posição que terminou o dia anterior. Renan Mattos / Agencia RBS

Pouca coisa mudou para Grêmio e Inter na tabela do Brasileirão nesta segunda-feira (5), após Bragantino x Mirassol e Juventude x Atlético-MG, jogos que encerraram a 7ª rodada.

Apenas o Tricolor foi ultrapassado. De 12º foi para 13º colocado. O Colorado, por sua vez, segue na nona colocação.

Quem jogou o Grêmio pra trás foi o Atlético-MG, que bateu o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, saltando sete posições e chegando a nove pontos — assim como o Inter, que fica à frente pelo saldo de gols. Gustavo Scarpa, ainda no primeiro tempo, foi quem garantiu a vitória do Galo.

O mesmo placar ocorreu em Bragança Paulista. Com gol de Isidro Pitta, nos acréscimos do segundo tempo, o Bragantino venceu o Mirassol e terminou a rodada na vice-liderança.

Tanto Juventude quanto Mirassol teriam ultrapassado Grêmio e Inter caso vencessem nesta segunda.

