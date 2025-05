"Sempre querendo o melhor para ele e para o único filho", diz prima sobre vítima de acidente na BR-386

Colisão frontal ocorreu no km 5 da rodovia. Corpo de Bombeiros / Divulgação

A partida de Ederson Barbosa, 36 anos, e o filho, Nicolas, de sete, pegou de surpresa amigos e familiares. Os dois faleceram após um acidente no sábado (3) na BR-386 em Iraí, no norte do Estado.

— Ele era um rapaz trabalhador, um homem bom, de família. Sempre querendo o melhor pra ele e para o único filho, o Nicolas — relata Andresa Barbosa, 35 anos, prima da vítima.

Segundo a familiar, o acidente abalou profundamente a família, que ficou surpreendida com as duas mortes.

— Essa fatalidade deixou todos nós muito tristes. Tanto os próximos, quanto aqueles que estão a 500 km de distância — complementa a familiar, moradora de Porto Alegre.

Ela conta que pai e filho são naturais de Iraí, na região Norte do RS. Há alguns anos, Barbosa morava em Frederico Westphalen. Já a criança, residia com a mãe no interior de Caibi, em Santa Catariana.

Pai preocupado

Conforme Alisson Mikna, 27 anos, amigo e colega de trabalho de Barbosa, ele atuava há três anos na montagem de silos em Frederico Westphalen.

— O Ederson era meu amigo e companheiro de serviço. Sempre brincando, dando risada. O Nicolas era uma criança muito educada e querida — assinala.

Para o amigo, Barbosa era um homem humilde, que buscava ajudar as pessoas próximas. Além disso, era um pai dedicado e preocupado com o filho.

— Ele sempre ajudava as pessoas, fazia o que podia para ver as pessoas bem. Dar tudo que estivesse ao seu alcance para o filho o fazia feliz — acrescentou.

Acidente

Um acidente entre um carro e uma carreta resultou na morte do homem de 36 anos e do seu filho na tarde do último sábado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma carreta colidiu frontalmente no Corsa Sedan em que pai e filho estavam, na altura do km 5 da rodovia. O motorista do carro morreu no local.

O menino de sete anos chegou a ser socorrido para o hospital de Iraí e, posteriormente, transferido ao Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve o óbito confirmado no início da noite de sábado. O caminhoneiro não ficou ferido.