"Tivemos muita entrega e isso é o mínimo que nós temos que fazer para nossa nação", afirma técnico do Caxias após vitória fora de casa

Técnico Junior Rocha tem duas vitórias no comando do Caxias. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

O Caxias venceu a primeira partida na Série C do Brasileirão fora de casa, algo que não acontecia desde 2014. O time do técnico Júnior Rocha conseguiu chegar à marca na quarta rodada desta edição. Na noite desta segunda-feira (5), o Grená venceu o Figueirense pelo placar de 3 a 2, no Estádio Orlando Scarpelli.

Após o jogo, o técnico do Caxias enalteceu a entrega do seu grupo de atletas para superar um adversário que trocou o comando técnico e buscava uma vitória para espantar a turbulência.

- Dar parabéns à entrega da equipe, foi um jogo muito difícil. O Figueirense pressionado, precisando da vitória, então diversas vezes nos encurralou e nós com muito mérito, nível de concentração alto, cognitivo dos atletas ajuda bastante nessa questão tática e organização defensiva. Então tivemos muita entrega e isso é o mínimo que nós temos que fazer para nossa nação, né, que é a torcida, por trás desse símbolo aqui, que veio hoje ao estádio. Agradecer de coração mesmo ao torcedor que veio nos apoiar aqui - declarou o técnico Júnior Rocha, que completou sobre a atuação:

- Essa luta, essa competitividade, todos imbuídos no mesmo propósito no jogo de construir a vitória, independente de como ela seja, se vai ser de uma bola parada, se vai ser de uma transição, se vai ser de uma jogada organizada ofensiva, é isso que nós temos que fazer. O torcedor pode ter certeza que hoje vai dormir orgulhoso.

Os gols do Caxias saíram dos pés de Welder, que marcou dois, e do meia Tomas Bastos. Um gol saiu de construção, o segundo do Welder. Os outros dois de jogadas individuais e transição. O treinador também analisou por onde passou a vitória.