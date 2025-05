O Met Gala ocorreu na noite desta segunda-feira (5) no Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, nos Estados Unidos. Diversas celebridades passaram pelo tapete vermelho do evento de moda e exibiram looks de alta-costura.

Nesta edição, o tema foi "Superfine: Tailoring Black Style" ("Superfino: alfaiataria no estilo negro", em tradução livre). Voltado à evolução da moda negra, a temática foi inspirada no livro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), de Monica L. Miller.

A obra da autora aborda o dandismo negro, movimento estético e cultural de afirmação e resistência de identidades negras, especialmente nas diásporas da Europa e dos Estados Unidos.

Celebridades como Lewis Hamilton, Doechii, Zendaya, Diana Ross, Jaden Smith, Kim Kardashian, Chappell Roan, Simone Biles e Madonna estiveram presentes. Rihanna, que está grávida do seu terceiro filho, também apareceu no evento.

O que é o Met Gala

O Met Gala, como é popularmente chamado o Costume Institute Benefit, é um evento de gala para a arrecadação de fundos em prol do The Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York.

Realizada anualmente, na primeira segunda-feira do mês de maio, a cerimônia é a formalização da abertura da mais nova exposição do Costume Institute, local que reúne mais de 30 mil objetos que contam a história da moda ao longo dos séculos.