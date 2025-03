O confronto entre Brasil x Colômbia , válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa, será às 21h45min desta quinta-feira (20). A partida ocorre no Mané Garrincha, em Brasília.

Escalações para Brasil x Colômbia

Arbitragem para Brasil x Colômbia

Como chega o Brasil

Convocada por Dorival Júnior no início da março , a Seleção Brasileira tem dois compromissos nesta data Fifa: contra Colômbia e Argentina, em 20 e 25 de março, respectivamente.

Atualmente em quinto lugar nas Eliminatórias, a equipe ainda não brilhou no torneio e soma resultados frustrantes, como os empates com o Uruguai e com a Venezuela.