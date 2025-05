"A gente não passa por um momento bom", diz técnico do Juventude após quarto jogo sem vitória

Técnico Fábio Matias a beira do campo no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Acabou a invencibilidade do Juventude como mandante em 2025. O time alviverde perdeu para o Atlético-MG, por 1 a 0, nesta segunda-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi. Com o resultado, o Verdão foi ultrapassado pelo adversário na tabela de classificação e tem uma sequência de quatro partidas sem vencer no Brasileirão.

— No início do jogo, estivemos equilibrados e após o lance do gol, baixamos um pouco a guarda. No segundo tempo, ainda com uma velocidade não tão grande no jogo. Após a troca dos 15 minutos, conseguimos estabilizar o jogo. Com o volume do segundo tempo, poderíamos e merecia fazer o gol. Temos ajustado bastante coisas. Estamos buscando equilíbrio. Não podemos perder nossa essência dentro de casa. É ter a bola e jogar — comentou o técnico Fábio Matias.

Para o jogo diante do Atlético-MG, o treinador mudou a equipe. A primeira alteração foi no gol. Saiu Gustavo e entrou Marcão. Na zaga, Marcos Paulo também recebeu uma chance.

— O Marcão fez um jogo bom e interessante. Já tínhamos jogado as duas primeiras rodadas com ele. A opção foi por algumas características que precisa ter, como foi o Marcos Paulo, que foi bem na nossa avaliação. De novo, precisamos ajustar algumas coisas na central do campo para ter mais controle e ação — analisou o treinador, que comentou sobre Jean Carlos e a arbitragem:

— O Jean Carlos é um jogador interessante e de muita qualidade. É obvio que em alguns momentos vai dar certo e outros não. Temos ajustado essas estratégias. Temos que pensar o jogo com quem inicia e quem entra depois. A gente fez a estruturação com Nenê e Batalla no segundo tempo. Tivemos um volume de jogo, a partir dos 15 minutos, do segundo e poderia ter saído com o gol. De novo, tivemos novamente situações de arbitragem que nos preocupam pelo momento nosso. Temos que fazer o esforço maior que o necessário.

Fábio Matias fez trocas no time do Juventude, que não surtiram efeito. O treinador admitiu o momento ruim na competição.