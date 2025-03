Data Fifa na Europa terá reedição de três finais de Copa e CR7 em campo

Cristiano Ronaldo busca o gol mil na carreira. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A semana de data Fifa é de jogos decisivos na Europa, com as quartas de final da Liga das Nações, com as partidas de ida nesta quinta-feira (20) e as de volta no domingo (23). A rodada terá Cristiano Ronaldo em campo e o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A seguir, GZH aponta cinco destaques do futebol europeu nesta data Fifa. Confia:

Cristiano Ronaldo em campo

Em busca do milésimo gol na carreira, Cristiano Ronaldo é o principal destaque da partida entre Dinamarca e Portugal, às 16h45min desta quinta-feira. A contagem do português aponta 928 gols, sendo 135 deles pela seleção portuguesa.

Reedição de três finais de Copa

Os outros três confrontos envolverão a reedição de finais de Copa do Mundo, todos também com início às 16h45min.

Itália e Alemanha jogam em Milão. As duas seleções disputaram diversas partidas históricas, entre elas a final do Mundial de 1982, vencida pelos italianos.

No time italiano destaque para o goleiro Donnarumma, do PSG. Pelo lado alemão, o jovem meia Jamal Musiala, do Bayern de Munique, é o principal nome.

O Deu Liga, podcast de futebol europeu de GZH e da Rádio Gaúcha, conta na edição desta semana o histórico do confronto e o que esperar das duas equipes na partida desta quinta-feira.

Em Split, a Croácia recebe a França. As duas seleções reeditam a final da Copa de 2018, vencida pelos franceses. O confronto marca o retorno da Mbappé aos Blues. O atacante do Real Madrid ficou ausente do time de Didier Deschamps nos últimos seis meses.

Mbappé ficou de fora das últimas convocações. FRANCK FIFE / AFP

O outro confronto será entre Holanda e Espanha, finalistas no Mundial de 2010, vencido pela Fúria.

No lado espanhol, atual campeão continental, os nomes mais brilhantes do time são os atacantes Nico Williams, do Athletic de Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona.

A Holanda também conta com um setor ofensivo de peso, com Gapko, Reijnders e Simons.

Os confrontos de volta serão no domingo (20). Quem passar de Itália e Alemanha terá como adversário Portugal ou Dinamarca. A outra semifinal saiu dos confrontos Croácia x Dinamarca e Holanda x Espanha.

Nations e as Eliminatórias

Ser eliminado na Nations League interferirá na campanha para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os resultados das quartas de final também definirão em que grupo cada equipe ficará no torneio classificatório.

Quem passar de Alemanha e Itália ficará no Grupo A, junto com Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo. O derrota cairá no Grupo I e terá Noruega, Israel, Estônia e Moldávia.

Já o vitorioso do duelo entre Portugal e Dinamarca entrará no Grupo F ao lado de Hungria, Irlanda e Armênia. Já o eliminado terá como adversários Grécia, Escócia e Belarus, no Grupo C.

O classificado à semifinal entre Holanda e Espanha ingressará no Grupo E e terá como oponentes Turquia, Geórgia Bulgária. Quem ficar pelo caminho jogará contra Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta.

Por fim, vencedor do encontro entre Croácia jogará no Grupo D das Eliminatórias. A chave também é composta por Ucrânia, Islândia e Azerbaijão. O derrota será parte do Grupo L e terá pela frente jogos contra República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar.

Início das Eliminatórias europeias

A data Fifa marca o início da batalha por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 para os europeus. A Europa terá 16 representantes na competição.

Serão disputadas partidas pelos grupos H, I, J, K e L. As chaves com cinco participantes. Os demais sete grupos contam com quatro.

O líder de cada grupo se classifica ao Mundial. Os segundos colocados disputarão um playoff junto com as quatro seleções de melhor campanha na Nations League e que não ficaram entre os dois primeiros das chaves.

Confira os jogos da data Fifa.

Sexta, 21 de março

Grupo G

16h45min - Malta x Finlândia

16h45min - Polônia x Lituânia

Grupo H

14h - Chipre x San Marino

16h45min - Romênia x Bósnia e Herzegovina

Sábado 22, de março

Grupo I

14h - Moldávia x Noruega

16h45min - Israel x Letônia

Grupo J

11h - Liechtenstein x Macedônia do Norte

16h45min - País de Gales x Kazaquistão

Segunda-feira, 24 de março

14h - Lituânia x Finlândia

16h45min - Polônia x Malta

Grupo H

16h45min - Bósnia e Herzegovina x Chipre

16h45min - San Marino x Romênia

Terça-feira, 25 de março

Grupo I

14h - Moldávia x Estônia

16h45min - Israel x Noruega

Grupo J

16h45min - Liechtenstein x Kazaquistão

16h45min - Macedônia do Norte x País de Gales