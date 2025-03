Com jogadores do Grêmio em campo, Paraguai vence o Chile pelas Eliminatórias

Aravena iniciou o duelo como titular, mas não teve bom desempenho diante do Praguai. DANIEL DUARTE / AFP

O Paraguai venceu o Chile por 1 a 0, nesta quinta-feira (20), em partida disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Relacionados para o confronto, os atletas do Grêmio, Aravena e Villasanti foram escalados, mas tiveram desempenho discreto.

Aravena pouco participativo

Titular desde o início do confronto, Aravena atuou na ponta esquerda da equipe chilena. No primeiro tempo, com o Paraguai tendo mais chances claras de gol, o atacante do Grêmio foi pouco participativo.

Mesmo assim, o jogador teve a chance de abrir o placar aos 21 minutos. Cepeda recebeu no meio de campo e lançou para ele. O atacante entrava livre na cara do goleiro, mas foi travado por Cáceres.

No segundo tempo, o Paraguai abriu o placar, aos 15 minutos. Enciso cobrou falta no lado esquerdo, Cáceres cabeceou, Sanabria desviou e Alderte empurrou para o fundo das redes. Na sequência, o técnico Ricardo Gareca tirou Aravena de campo.

Poucos minutos para Villasanti

Quanto a Villasanti, o volante iniciou no banco de reservas e só ingressou na partida aos 41 minutos da etapa final, ficando pouco mais de 10 minutos em campo. Com o Chile buscando o gol de empate, o treinador Gustavo Alfaro promoveu a entrada do atleta no lugar de Almirón, com o objetivo de aumentar o controle de bola no meio de campo e administrar o resultado.

A participação do atleta gremista também foi discreta. Mesmo assim, foi positiva para o estilo de jogo do Paraguai nos minutos finais.

Resultado