Mudança de última hora na Seleção escancara protagonismo de Neymar nos planos de Dorival para 2026

Treinador mudou estrutura do time para o jogo contra a Colômbia, nesta quinta (20), no Mané Garrincha, a partir do corte do camisa 10 do Santos

20/03/2025 - 12h32min Atualizada em 20/03/2025 - 12h41min