Como funcionam as Eliminatórias Sul-Americanas

Como está a situação das Eliminatórias Sul-Americanas

O Brasil está encaminhando sua vaga ao Mundial, em quinto lugar antes do início da rodada. Até o momento, a Seleção tem 50% de aproveitamento, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas em 12 rodadas.

As duas piores seleções até aqui são Chile e Peru, com 25% e 19% de aproveitamento, respectivamente.

Os argentinos podem garantir a vaga no Mundial nesta data Fifa, já que estão com 12 pontos de vantagem para a sétima colocada.

Os jogos desta Data Fifa

13ª rodada

14ª rodada

Novo formato da Copa

Esta etapa nova, com 32 seleções, apontará as classificadas para as oitavas de final. Com 39 dias de duração e 104 partidas, a Copa de 2026 será a mais longa já realizada.