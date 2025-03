Ronaldinho 45 anos: em áudio, relembre 10 gols que marcaram a carreira do jogador

Ronaldinho foi o capitão da Seleção na conquista da Copa das Confederações 2005 JOHN MACDOUGALL / AFP

Nesta sexta (21), um dos maiores craques do futebol mundial completa 45 anos. Nascido em 21 de março de 1980, em Porto Alegre, Ronaldinho curte a vida em rolês aleatórios e prepara-se para ser avô.

R10 foi revelado pelo Grêmio. Dentro de campo, sua carreira foi marcada por títulos. Destaque para a conquista da Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira, da Liga dos Campeões pelo Barcelona, em 2006, e da Libertadores pelo Atlético-MG, em 2013.

1) 31/03/1998 - Grêmio 2x0 Chivas

Com apenas 17 anos, Ronaldinho marcou o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio em um belo chute de fora da área. O duelo contra os mexicanos foi válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

2) 30/6/1999 - Brasil 7x0 Venezuela

Um dos gols mais icônicos da carreira de Ronaldinho. Na estreia pela Seleção, o meia ficou no banco até os 25 minutos do segundo tempo, quando entrou no lugar de Alex. Quatro minutos mais tarde, Cafu foi à linha de fundo e cruzou. O que ocorreu logo depois entrou para a história.

Em 11 Gre-Nais, foram seis gols e alguns lances inesquecíveis Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

3) 20/6/1999 - Grêmio 1x0 Inter

Ronaldinho desequilibrava nos Gre-Nais. Em 11 jogos, foram seis gols e alguns lances inesquecíveis. Na decisão do Gauchão de 1999, não só marcou o gol do título como aplicou um chapéu e um drible de letra em Dunga.

4) 25/1/2001 - Grêmio 2x1 Figueirense

Último gol do craque com a camisa tricolor. Na vitória contra a equipe catarinense, Ronaldinho foi vaiado durante toda a partida, inclusive ao empatar o jogo em uma cobrança de falta. O motivo era o iminente acerto com PSG para deixar o Grêmio.

5) 21/6/2002 - Brasil 2x1 Inglaterra

Um dos gols mais decisivos da carreira de Ronaldinho foi marcado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2002. O Brasil perdia por 1 a 0 para a Inglaterra, quando o craque cobrou uma falta que encobriu o goleiro David Seaman e abriu o caminho para a vitória da Seleção Brasileira.

Ronaldinho marcou por cobertura na vitória sobre a Inglaterra. ANTONIO SCORZA / AFP

6) 29/6/2005 - Brasil 4x1 Argentina

A vitória convincente contra a maior rival contou com o toque especial de Ronaldinho. Depois de uma bela jogada do lateral Cicinho, o meia definiu com categoria no meia das pernas do goleiro Germán Lux para marcar o terceiro gol do Brasil na partida.

7) 14/12/2006 - Barcelona 4x0 América-MEX

A atuação da equipe espanhola contra os mexicanos, pelo Mundial de Clubes de 2006, assustou os colorados e deu esperança aos tricolores naquela competição. O gol de Ronaldinho fechou a goleada diante do América-MEX. Na final, no entanto, o craque foi derrotado pela equipe do Inter.

8) 30/7/2011 - Flamengo 2x0 Grêmio

Foi o reencontro de Ronaldinho com o Grêmio após a polêmica saída em 2001 e a negociação frustrada do início de 2011, quando quase retornou para jogar no clube que o revelou. Dentro de campo, ele teve participação nos dois gols. No segundo, aproveitou uma falha de Victor e tocou para o fundo das redes.

Ronaldinho deixou o goleiro Victor, do Grêmio, no chão. ALEXANDRO AULER / Estadão Conteúdo

9) 26/5/2012 - Flamengo 3x3 Inter

Ronaldinho também marcou contra o Inter. Já em crise com a torcida do Flamengo, o jogador anotou de pênalti, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o meia perdeu uma bola infantil, que permitiu o empate colorado e o fez ser substituído sob vaias.

10) 09/6/2013 - Atlético-MG 2x0 Grêmio

Novamente Ronaldinho foi decisivo contra seu ex-time. O primeiro gol foi de pênalti. No final da partida, fez o segundo após receber passe quase na pequena área. Em entrevista depois do jogo, afirmou que o Grêmio era o clube do seu coração.