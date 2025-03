Polícia ouve a partir desta sexta-feira representantes de empresas que atuam no Corcovado para apurar morte de turista gaúcho

Visitação ao Cristo Redentor chegou a ser paralisada na segunda-feira. Marluce Balbino / Rio CVB

Os representantes das empresas que atuam no Corcovado devem prestar depoimentos na Delegacia do Consumidor a partir desta sexta-feira (21) sobre a morte do turista gaúcho Jorge Alex Duarte, 54 anos.

De acordo com o portal g1, será apurado se houve crimes contra relações de consumo e omissão de socorro, que levaram à morte do turista.

O primeiro depoimento está previsto para as 11h desta sexta. Serão oito representantes das empresas Trem do Corcovado, Paineiras e Dedica Saúde.

Relembre o caso

Jorge Alex Duarte, 54 anos, sofreu um infarto fulminante enquanto subia as escadarias do Corcovado, que dão acesso ao Cristo Redentor, e acabou morrendo no local. O caso aconteceu no último domingo (16).

A chegada do atendimento médico demorou aproximadamente 40 minutos e a unidade que deveria estar aberta para atender aos turistas estava fechada.

Jorge estava acompanhado de seu filho, Alex Magalhães Duarte, 28 anos, e da nora, Melissa Schiwe, 24, que relatou demora para chegada do socorro e afirmou ter iniciado, por contra própria, os primeiros socorros.

A família havia subido o Corcovado de van, no início da manhã. Parte do caminho até o monumento os três faziam a pé. Ao subir escadas, Jorge caiu, repentinamente.

— Comecei a gritar pra todo mundo no parque: "É parada cardíaca" — afirma ela Melissa, que é formada em Enfermagem.

Melissa afirma que por cerca de cinco minutos fez massagem cardíaca no sogro. Depois, contou com ajuda de pessoas que se aproximaram, entre elas, o padre da capela do local, João Damasceno. A nora estima que a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tenha chegado cerca de 35 minutos depois de Jorge passar mal.

Em nota, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor afirma que, segundo informações preliminares, Jorge subiu pela escada comum e passou mal às 7h39min. O Samu foi acionado imediatamente, chegando ao local às 8h13min.

A nora afirma que, após pedido dela, a equipe do posto levou desfribrilador. Porém Jorge não esboçava mais reação. O Samu atestou o óbito como morte súbita de origem cardíaca. Jorge não passou por necropsia.