Nora e padre fizeram os primeiros socorros de turista gaúcho morto após passar mal no Cristo Redentor; veja quem ele era

Morador de Canoas, o vigilante Jorge Alex Alves Duarte, 54 anos, morreu após passar mal enquanto subia as escadas do Cristo Redentor, na manhã deste domingo (16). Era a primeira visita dele ao Rio de Janeiro.

Jorge estava acompanhado de seu filho, Alex Magalhães Duarte, 28 anos, e da nora, Melissa Schiwe, 24, que relatou demora para chegada do socorro e afirmou ter iniciado, por contra própria, os primeiros socorros.

A família havia subido o Corcovado de van, no início da manhã. Parte do caminho até o monumento os três faziam a pé. Ao subir escadas, Jorge caiu, repentinamente, conta Melissa.

— Comecei a gritar pra todo mundo no parque "é parada cardíaca" — afirma ela, que é formada em enfermagem.

Melissa afirma que por cerca de cinco minutos fez massagem cardíaca no sogro. Depois, contou com ajuda de pessoas que se aproximaram, entre elas, o padre da capela do local, João Damasceno. A nora estima que a ambulância do Samu tenha chegado cerca de 35 minutos depois de Jorge passar mal.

Em nota, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor afirma que, segundo informações preliminares, Jorge subiu pela escada comum e passou mal às 7h39min. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, chegando ao local às 8h13min.

A nora afirma que, após pedido dela, a equipe do posto levou desfribrilador. Porém Jorge não esboçava mais reação. O Samu atestou o óbito como morte súbita de origem cardíaca. Jorge não passou por necropsia.

Posto estava fechado

O posto médico do local, administrado pela concessionária Trem do Corcovado, estava fechado quando Jorge passou mal. Em nota, a empresa afirma que "não houve possibilidade alguma de salvamento". (Leia nota completa abaixo)

O ICMBio, responsável pela administração do parque, afirma que será aberta uma apuração para verificar as circunstâncias da morte de Jorge. (Leia nota completa abaixo) Segundo Alex, um representante da entidade fez contato com a família para pedir mais informações.

Na segunda-feira (17), o Procon-RJ realizou vistoria e fechou o trem do Corcovado. Uma reunião vai acontecer para definir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Os passageiros foram orientados a remarcar as viagens ou pedir o dinheiro de volta.

Realização de um sonho

A viagem de Jorge era a realização de um sonho.

— Ele sempre comentava que queria ir — lembra Melissa.

O turista chegou à cidade sozinho, na quarta-feira (12) e tinha estadia programada até o dia 19. No fim de semana, filho e nora se juntaram a ele. No domingo, decidiram fazer o passeio, a principal atração da viagem.

Jorge morava em Canoas e trabalhava como vigilante. Ele era viúvo da segunda esposa, e além de Alex, teve outra filha, falecida há 12 anos. A família é natural de Dom Pedrito.

Segundo Melissa, Jorge tinha pressão alta e fumava, mas tomava medicação e não tinha histórico de problemas cardíacos.

— Inclusive na manhã de domingo ele me mostrou o medicamento contra a pressão alta e disse "norinha, o véio tá tomando o remédio" — lembra a Melissa.

O traslado do corpo foi pago pela arquidiocese, afirma a nora. Ela e Alex retornaram a Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (17), e preparam a cremação do sogro. De lembrança, trouxeram a foto com o cenário do Cristo, tirada antes de subir o Corcovado.

— Essa foto mostra, que até o fato, a gente foi feliz — lamenta a nora.

O que dizem os envolvidos?

Nota do santuário

"Na manhã deste domingo, 16 de março, um senhor passou mal e faleceu nas escadarias do Complexo do Alto Corcovado, que dão acesso à visitação ao monumento ao Cristo Redentor. O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor sente muito pela morte do visitante e está auxiliando a família desde o momento que soube sobre o ocorrido, prestando auxílio nos serviços funerários e se colocando à disposição da família. O corpo está sendo velado na Capela Laudato Si.

Segundo informações preliminares, o visitante subiu pela escada comum e passou mal às 7h39. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, chegando ao local às 8h13. No momento do acontecimento, o posto médico, que é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ainda estava fechado, o que revela a falta de estrutura no Complexo do Alto Corcovado."

Nota do ICMBio

"A administração do Parque Nacional da Tijuca (ICMBio) lamenta profundamente o falecimento de um visitante na manhã deste domingo (16/03/25), ocorrido no Alto Corcovado, e se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor.

O Instituto agradece a todas as pessoas que buscaram prestar o atendimento à vítima que, infelizmente, não resistiu.

Informamos ainda que a manutenção e o pleno funcionamento do Posto de Primeiros Socorros no Alto do Corcovado é de responsabilidade da empresa concessionária Trem do Corcovado, conforme previsto no contrato fiscalizado pelo Instituto Chico Mendes. Diante do ocorrido, será aberta uma apuração para verificar as circunstâncias dessa triste fatalidade."

Nota da concessionária

"O Trem do Corcovado funciona há 140 anos sem qualquer problema de operação. O Trem do Corcovado disponibiliza uma enfermaria com todos os equipamentos necessários aos primeiros socorros no Alto do Corcovado, com profissionais treinados, habilitados e certificados para manusear o desfibrilador.

Vale ressaltar, que a enfermaria está funcionando normalmente e os casos mais graves são conduzidos para o Hospital do Silvestre, que fica a 4 minutos do Monumento.