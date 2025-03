Dorival muda planos após corte de Neymar e prepara Seleção com João Pedro como surpresa

Atacante do Brighton deve fazer a sua estreia como titular da Seleção Brasileira. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O técnico Dorival Júnior prepara uma surpresa no time do Brasil para o jogo contra a Colômbia, nesta quinta-feira (20), em Brasília. Diante da ausência de Neymar, cortado por lesão, o treinador mudou o plano inicial e decidiu escalar a equipe com um centroavante de ofício. O escolhido é João Pedro, do Brighton, que deve fazer a sua estreia como titular da Seleção Brasileira.

No treino de terça (18), no Bezerrão, o treinador chegou a esboçar a equipe com Savinho e Vinícius Júnior nas pontas, Raphinha centralizado e Rodrygo de falso 9. Na atividade desta quarta-feira (19), porém, no Mané Garrincha, o treinador mudou de ideia. A atividade indiciou que João Pedro está ganhando a vaga de Savinho e será o centroavante titular da Seleção.

— O João (Pedro) flutua muito, mas ele é um homem que tem chegado muito a área, jogando assim na sua equipe. Ora como homem de referência, ora como segundo homem. Eu estou tentando manter os jogadores na posição que eles jogam em suas equipes, desde o começo, fazendo uma ou outra alteração em função dos adversários. Mas tentando aproveitar o que eles já têm e já fazem em suas equipes de origem — analisou Dorival, antes do treino, ainda sem confirmar a presença do atleta do Brighton no time.

Porém, conforme apurado por Zero Hora, a equipe está sendo preparada com João Pedro no ataque. Desta forma, Rodrygo e Vinícius Júnior atuarão nas pontas, com Raphinha flutuando entre o meio e o ataque.

Corte de Neymar influenciou

A mudança de planos é justificada pela ausência de Neymar. Caso o camisa 10 não tivesse sido cortado por lesão, Rodrygo atuaria como falso 9. Contudo, sem o atleta do Santos, Dorival preferiu escalar um centroavante de ofício para vencer os duelos físicos com a forte defesa da Colômbia.

— Sobre o Neymar, é natural que a gente monte todo um trabalho em cima de um jogador. Acabou não acontecendo por um problema, temos que respeitar isso e aguardar, na torcida que ele se recupere logo. No mais, são opções que nós temos de uma mudança ou outra — explicou, ainda despistando publicamente sobre o time titular