Novidade no gol da Seleção, Bento elogia Alisson: "Falta reconhecimento a ele no Brasil"

Prestes a ganhar uma oportunidade como titular contra a Argentina, o goleiro Bento saiu em defesa de Alisson, seu concorrente na briga pelo gol da Seleção Brasileira. O atleta do Al-Nassr-SAU, disse que o ex-jogador colorado é exaltado no exterior pelas suas atuações pelo Liverpool, mas pouco reconhecido no Brasil.

— Com certeza falta esse reconhecimento. Talvez ele tenha ficado marcado pelas eliminações nas Copas do Mundo, mas, se analisarmos, ele não teve culpa alguma naqueles gols. Acho que falta reconhecimento a ele principalmente no Brasil. Lá fora, todo mundo me pergunta "como é o Alisson?". Espero que ele possa mudar essa visão — defendeu, em entrevista coletiva neste sábado (22), no hotel da Seleção, em Brasília.

Revelado pelo Athletico-PR, Bento atua desde o meio de 2024 no Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. O atleta garante que a liga saudita tem nível técnico suficiente para que ele siga competitivo e no radar da Seleção.

— Acredito que ainda há um pouco de preconceito com a liga árabe. Se você pegar os times que tem lá, acredito que o nível é o mesmo. No meu time, não preciso nem falar. Acredito que o meu nível não caiu. Eu continuo evoluindo e, se eu for escolhido (para o jogo contra a Argentina), realmente vou ter uma oportunidade para mostrar isso dentro de campo — completou.

Bento deve atuar contra os argentinos em função do corte de Alisson, que deixou o gramado contra a Colômbia com suspeita de concussão após um choque de cabeça.

Além da troca no gol, o técnico Dorival Júnior será obrigado a realizar pelo menos mais três mudanças. O zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães, suspensos, dão lugar a Léo Ortiz e André. Já o meia Gerson, cortado por um problema muscular. deve ser substituído por Joelinton.