O caminho que o Uruguai mostrou ao Brasil para o confronto com a Argentina pelas Eliminatórias

Uruguai apostou em marcação individual diante da Argentina. Eitan Abramovich / AFP

O Brasil voltará a enfrentar a Argentina nesta terça-feira (25), em Buenos Aires, ainda com Dorival Júnior sob desconfiança mesmo com a vitória sobre a Colômbia, na rodada anterior das Eliminatórias.

Em busca de conter os atuais campeões do mundo, Dorival pode tirar lições do clássico com o Uruguai, na sexta-feira, quando a Albiceleste venceu, mas teve dificuldade para superar a marcação feita pelo técnico Marcelo Bielsa.

O jogo entre Uruguai e Argentina foi bastante travado, principalmente no primeiro tempo, quando os goleiros Dibu Martínez e Rochet pouco trabalharam. A dificuldade para os argentinos criarem se deu, claro, pela ausência de Lionel Messi, mas também pela forma como a Celeste marcou.

O plano de Bielsa

Com a Argentina montada no 4-1-4-1, o Uruguai foi a campo no 4-2-3-1 encaixando marcação individual feita com longas perseguições.

Apenas o zagueiro Giménez não tinha um alvo na marcação. Ronald Araujo marcava o centroavante Álvarez. Os laterais Nández e Olivera cuidavam dos extremas Almada e Simeone. Já os volantes Bentancur e Valverde de Mac Allister e Enzo e assim seguia com Arrascaeta em Paredes e Pellistri e Maxi Araújo nos laterais argentinos Molina e Tagliafico. Enquanto isso, o centroavante Darwin Núnez esperava a definição do zagueiro que faria a saída para também pressionar.

Essa forma de marcar do Uruguai forçou alguns erros da Argentina em seu campo de defesa que acabaram não sendo aproveitados. Aí entra a vantagem para o Brasil fazer isso. Nomes como Vini Jr., Raphinha e Rodrygo têm maior qualidade que o trio ofensivo do Uruguai para aproveitar bolas recuperadas no campo de ataque.

Uruguai encaixou marcação e complicou a Argentina no primeiro tempo. Sharemytactics / Reprodução

Argentina encontrou soluções

Já a partir da reta final do primeiro tempo e na arrancada do segundo, a Argentina conseguiu sair da marcação celeste. Além da questão física, o natural cansaço uruguaio, Lionel Scaloni apostou em movimentações e trocas de posições de seus jogadores para superar a marcação individual uruguaia.

O lance do gol argentino mostrou exatamente isso. Álvarez levou a bola para a esquerda e causou dúvida em Nández, o lateral-direito que era responsável por marcar Almada. Com Nández ocupado, o camisa 11 recebeu livre na entrada da área para finalizar sem chances para Rochet.