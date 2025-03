Hernán Crespo elogia geração atual do Brasil e diz que "brasileiros são muito exigentes"

Ex-centroavante, Crespo é atualmente treinador de futebol. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Um dos maiores centroavantes da história da Argentina, Hernán Crespo acredita que a atual geração da Seleção Brasileira é repleta de craques. O ex-técnico do São Paulo refuta a ideia de que haja uma crise de talentos no país e afirma que os brasileiros são muito exigentes com os jogadores do ciclo atual, sobretudo por compará-los com lendas, como Ronaldo, Romário, Rivaldo e Ronaldinho.

— Eu nunca vi, sinceramente, tanto talento junto em um país como o Brasil. Quando estive no São Paulo, era um prazer ver os treinos. O Brasileirão é um espetáculo único. Vinicius Junior e Rodrygo são craques no Real Madrid, por exemplo. E há muitos outros. No talento, não há discussão. Há uma quantidade enorme de talento no Brasil. É questão de escolher bem, nada mais — disse Crespo, em entrevista exclusiva a Zero Hora, em Buenos Aires.

O ex-centroavante de River Plate, Parma, Lazio, Internazionale, Milan e Chelsea pediu ainda paciência aos torcedores brasileiros e avaliou que a comparação com gerações anteriores pode inclusive estar atrapalhando alguns jogadores do grupo atual.

— O brasileiro é muito exigente, pretende que a Seleção e os seus times sejam sempre campeões e é muito difícil ser campeão o tempo todo. Isso é bom por um lado, mas muitas vezes nem todos os jogadores podem suportar tanta pressão. E não é justo com a geração de hoje comparar os atletas com aquela geração. Quando enfrentávamos Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Kaká... Todos eles tinham sido Bola de Ouro. É injusto (comparar) com todos os demais. É como comparar a todos nós com Maradona ou com Messi — opinou.

Na véspera do clássico entre Argentina e Brasil, Crespo afirmou ainda que, apesar do atual momento do time de Dorival Júnior nas Eliminatórias, os brasileiros não podem ser subestimados, sobretudo em grandes jogos.

— Nas Eliminatórias para a Copa de 2002, vencemos por 2 a 1, e o Brasil terminou sendo campeão do mundo. Então, eu sempre digo que, antes de criticar a Seleção Brasileira, é preciso ir devagar. O Brasil cresce em jogo difícil. Em momentos de dificuldade, o brasileiro tem uma capacidade de jogar de forma extraordinária — alertou.