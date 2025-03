Alemanha, Croácia e Dinamarca largam na frente nos jogos de ida das quartas de final da Uefa Nations League

No principal jogo da rodada, Alemanha venceu a Itália de virada.

Os quatro jogos de ida das quartas de final da Uefa Nations League foram disputados nesta quinta-feira (20). Três seleções estão com a vantagem para a segunda partida, enquanto um confronto terminou empatado. Os jogos de volta serão disputados no próximo domingo (23), às 16h45min.

No confronto entre as tetracampeãs mundiais, a Alemanha venceu a Itália por 2 a 1, de virada, no San Siro, em Milão. Tonalli abriu o placar para os donos da casa, mas Kleindienst e Goretzka deram a vantagem aos alemães.