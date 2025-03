Os jogos de ida das quartas de final da UEFA Nations League ocorrem nesta quinta-feira (20). As quatro partidas começam às 16h45min. Os confrontos de volta serão disputados neste domingo (23), às 16h45min.

Um dos principais confrontos envolve as duas tetracampeãs mundiais Alemanha e Itália, no San Siro. Além disso, as reedições da final da Copa de 2010, Espanha e Holanda, e da final da Copa de 2018, França e Croácia, também são destaques. Por fim, Portugal e Dinamarca se enfrentam.