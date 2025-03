Estreante na Seleção, Wesley revela admiração por "rival" Vanderson, ex-Grêmio: "Queria ser igual a ele"

Destaque do Flamengo, o estreante Wesley disputa com Vanderson, ex- Grêmio e atualmente no Monaco, a vaga de lateral-direito titular da Seleção Brasileira contra a Colômbia, nesta quinta (20), em Brasília.

— Estou muito feliz por estar disputando a posição com o Vanderson. Até falei para ele ontem: em 2021, quando ele jogava no Grêmio, eu ainda estava na base e falava: "caraca, moleque, tu joga pra c..." Eu via ele jogando direto. Era da minha idade, mas já estava no profissional. Falava: "quero ser igual a ele e estar no profissional logo". É uma briga sadia, todo mundo vem para cá para ser titular e brigar por posição. E isso aumenta o nível, pois só tem jogador bom. Então, não dá para relaxar nenhum dia — afirmou, em entrevista concedida antes do treino das 17h, no Estádio Bezerrão, o primeiro com grupo completo.