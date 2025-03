Ainda temos um longo caminho para percorrer

Técnico Dorival Júnior precisa avançar na sua tarefa, que é levar o Brasil para a Copa do ano que vem. EVARISTO SA / AFP

Claro que a Seleção Brasileira ainda está longe do que imaginamos. Não temos mais os grandes craques, aqueles que decidiam tudo. Estamos esperando por Neymar e rezando por sua recuperação. Ele não se ajuda muito e não tem o comprometimento de quem quer mesmo fazer o seu nome na Copa do Mundo do ano que vem.

Mas contra a Colômbia eu vi a determinação da maioria dos atletas que estavam em campo. Uma palavrinha simples resume: atitude. Os colombianos vieram para o jogo distribuindo porradas e levaram o troco. Não foi tecnicamente um grande jogo dos brasileiros.

Mas se pode ver atletas prontos para buscar vitórias, prontos para se entregarem a luta, com vergonha da posição da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Foi o jogo contra uma das melhores seleções da atualidade no nosso continente. Gostei do que vi, acho que melhorou bastante, mas ainda temos um longo caminho a percorrer.

Dorival Júnior

O jogo da próxima semana contra a Argentina tem tudo a ver com a posição deste profissional. Se a Seleção levar uma sapatada dos argentinos, seu cargo fica muito a perigo. Não encontramos no Brasil um time competente. Temos alguns jogadores de qualidade, mas não podemos viver somente de individualidades.