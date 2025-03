O dilema que o Inter viverá no meio do ano 

Clube tenta antecipar compra do defensor, que está emprestado pelo Sport até o fim deste ano. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Muita gente vibra quando chega o meio do ano e se abre a janela europeia. Neste período, clubes milionários da Europa e do mundo árabe vêm buscar jogadores no Brasil e de outros mercados sul-americanos.

Fiquei sabendo que já teria time do Exterior observando o zagueiro do Inter Victor Gabriel, 20 anos, principal revelação do Gauchão 2025 e um dos destaques na campanha colorada que resultou no título estadual, algo que o clube não festejava desde 2016. Emprestado pelo Sport, o defensor tem contrato até o fim de 2025 com o Colorado.

Em agosto, quando completar 18 anos, Gabriel Carvalho vai para o mundo árabe, que costuma desembolsar uma fortuna sem limites quando um jogador o interessa. Vale o mesmo para europeus, especialmente os ingleses.

Eu sei que são essas vendas que sustentam os clubes gaúchos, especialmente. Mas fico pensando que, desse jeito, contra milionários como Flamengo e Palmeiras, dificilmente poderemos formar um grande time para disputar grandes campeonatos.

O Grêmio vendeu muito na década passada, mas depois gastou todo dinheiro contratando veteranos que custaram muito e praticamente nada resolveram. O Inter já se desfez de uma joia e pode negociar outra em breve, enfraquecendo a equipe de Roger Machado.

Mas é o mercado. Quem tem põe, quem não tem, tira.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.