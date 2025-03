Inter tenta antecipar compra de Victor Gabriel; saiba detalhes

Victor Gabriel se firmou como titular do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Após vencer o Gauchão, o Inter já começa a pensar no restante da temporada de 2025. Um dos movimentos feitos pela direção após a conquista é a antecipação da compra do zagueiro Victor Gabriel.

Segundo apurado pela reportagem de Zero Hora, o departamento de futebol do Inter já formalizou ao Sport a intenção de comprar o zagueiro. Em janeiro, o Colorado estendeu o empréstimo do jogador até o fim de 2025.

A partir desta oficialização ao Sport, o Inter aciona a cláusula de compra de 50% dos direitos econômicos por cerca de R$ 2 milhões. Agora, a direção deve negociar com os pernambucanos para adquirir mais 20%.

Depois das conversas entre os clubes, será definido o tempo do novo contrato do jogador no Beira-Rio. Além disso, ele deve receber valorização salarial.

No Gre-Nal decisivo, Victor Gabriel precisou ser substituído no segundo tempo após um desconforto muscular. O zagueiro, porém, garante que o problema não é grave.

— Estou bem, foi só um susto. O choro foi de frustração, pois não queria sair do jogo. Para tranquilizar todo mundo, estou me sentindo bem — disse durante o Globo Esporte, na RBS TV, nesta segunda-feira (17).

Aos 20 anos, o defensor se firmou como titular ao longo do Estadual e não saiu mais da equipe, sendo um dos destaques da campanha que impediu o octacampeonato do Grêmio. Em 2025, ele disputou 13 jogos, marcou um gol e contribuiu com uma assistência.

*Produção: Bruno Flores