Mudança da Colômbia escancarou dificuldade coletiva da Seleção Brasileira apesar de vitória

Brasil venceu a Colômbia com gol nos minutos finais. EVARISTO SA / AFP

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, nesta quinta-feira (21), e alcançou a vice-liderança das Eliminatórias em jogo no qual as mudanças promovidas pelos colombianos ao longo da partida escancararam os problemas coletivos do time de Dorival Junior.

O gol feito pelo atual melhor do mundo Vinicius Junior exemplificou a dependência individual de uma Seleção Brasileira que não encontra jogo coletivo faltando menos de um ano e meio para a Copa do Mundo.

Escalações

Sem contar com Neymar, Dorival Jr. apostou em João Pedro, de boa temporada no inglês Brighton, foi o escolhido para formar o quarteto ofensivo com Rodrygo, Raphinha e Vini Jr. Na Colômbia, Néstor Lorenzo iniciou no seu tradicional 4-4-2 com um losango no meio-campo e a liberdade para James Rodríguez.

Brasil teve superioridade no começo da partida. Sharemytactics / Reprodução

O Brasil iniciou melhor o jogo abrindo o placar logo aos 5 minutos em pênalti sofrido por Vini e convertido por Raphinha. Dorival apostou em uma mobilidade ofensiva que complicou os colombianos. Raphinha e Vini encontravam espaços na entrelinha enquanto Arias e Richard Rios não conseguiu marcar os volantes Gerson e Bruno Guimarães.

Mudança da Colômbia

Vendo a superioridade brasileira, Lorenzo mexeu na Colômbia. Arias passou a ocupar o corredor direito com Luis Díaz pela esquerda. O sistema 4-4-2 foi alterado para o 4-2-3-1.

Mudança da Colômbia complicou o Brasil. Sharemytactics / Reprodução

O movimento não foi nenhuma novidade. No Desenho Tático foi explicado que Lorenzo já havia feito isso, por exemplo, no confronto com o Uruguai, na semifinal da Copa América.

Dorival Jr., porém, não pareceu preparado para o Plano B da Colômbia. A partir da mudança, a seleção colombiana assumiu o controle do jogo na segunda metade do primeiro tempo e chegou ao empate com Luis Díaz.

Marcação colombiana

Coletivamente, a Colômbia seguiu melhor na volta do intervalo muitas vezes conseguindo estender sua posse de bola com trocas de passes. Na saída de bola, a marcação feita pelos colombianos também funcionava melhor que as tentativas brasileiras.