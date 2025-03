Movimento pede mais agilidade na conclusão de obras na BR-116, em Nova Petrópolis

A prefeitura de Nova Petrópolis, a Câmara de Vereadores e entidades da cidade encabeçam um movimento que pede mais agilidade na conclusão de obras na BR-116. A iniciativa, denominada Agiliza BR-116, ocorre após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aumentar para 25 minutos o tempo de espera no semáforo da rodovia federal , entre o km 176 e o 181. O trecho possui interrupções no trânsito desde junho de 2023, o que, segundo os representantes do movimento, afeta segmentos como economia, turismo e saúde.

O Agiliza BR-116 elenca três demandas à autarquia federal: prioridade e urgência nas obras de contenção e recuperação no km 178 da BR-116, sentido Nova Petrópolis/Caxias do Sul; remoção de duas pedras de grande porte, alojadas à margem da BR-116, km 190, sentido Nova Petrópolis/Picada Café; obras de recuo/alargamento de pista para passagem simultânea de veículos e retirada dos semáforos no trecho do km 191 da BR-116, sentido Nova Petrópolis/Picada Café.