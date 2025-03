O que faz um queijo ser bom? Jurados e vencedores de concurso regional de Caxias listam as principais características

Cada tipo de queijo tem sua característica, mas a qualidade é garantida pelo leite utilizado e pelas boas práticas na hora de produzir. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O parmesão tem 16 meses de maturação, precisa ter cristais que indicam a qualidade e não pode ser picante. Já o serrano tem por lei a espera de 60 dias para ficar pronto e o colonial tem uma maturação menor, de 20 dias.

Produzido por agroindústrias da Serra, cada tipo de queijo tem sua característica, mas todos partem de um elemento fundamental, a matéria- prima. Para vencedores e jurados do 2º Concurso Regional de Queijos Artesanais de Caxias do Sul, a boa qualidade do leite é unanimidade.

Na Granja Cichelero, em Carlos Barbosa, matéria prima própria garante qualidade do queijo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

De Carlos Barbosa, a Granja Cichelero foi a mais premiada e conquistou o troféu Queijo Super Ouro com o parmesão, uma variedade que exige paciência na elaboração, segundo Daniel Cichelero, por conta do período de maturação:



— É um queijo que você esquece dele lá. Precisa ter um sabor que permanece na boca quando consumido e não pode ter a massa seca. Temos hoje um público que aprecia muito essa variedade e o nosso não deve absolutamente nada em comparação aos queijos europeus.

Vencedor também da categoria queijo artesanal, Cichelero concorda que gosto não se discute e que é a dedicação do produtor que resulta no sabor:

— Um bom queijo para alguns pode não ser bom para outros, gosto não se discute, mas é preciso tentar fazer a grande maioria gostar. É preciso dedicação que é o que vai fazer a diferença.

Marcelo Somacal e os diferentes períodos de maturação do queijo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Garantido o leite, na maioria dos casos produzidos pelas próprias agroindústrias, é preciso cuidado com a higiene e com o alimento dado às vacas que vão conferir padrão à elaboração dos queijos.

Para que jurados como o extensionista da Emater Campos de Cima da Serra João Luz cheguem à uma conclusão são analisados a parte externa e a interna dos queijos. Segundo ele, são as diferentes espécies de bactérias presentes no leite que vão determinar a qualidade e o tipo do produto.

— Depende do tipo do queijo e como vai se apresentar. O jurado não compara queijos, analisa cada um separadamente: se é macio, elástico, amanteigado ou consistente. Os queijos gaúchos são ricos em lactococcus. O colonial tem lactobacilos que transformam o açúcar em ácido lático e por isso dele ser ácido. O serrano por outro lado predomina um grupo de bactérias aromáticas que dá sabor e odor forte, por isso que o serrano é mais forte e menos ácido do que o colonial — explica.

É a consultoria gratuita recebida por meio dos concursos que tem, ainda, de acordo com Luz, garantido a qualidade crescente de queijos produzidos na Serra:

— Não há como comparar qual é o melhor, depende dos consumidores. Ganhar prêmio é fruto de qualidade, vemos nitidamente a evolução, quem começa ganhando bronze daqui a pouco vai ganhar ouro. O produtor vai melhorando seu produto a partir dos aspectos apontados pelos jurados.

Sirlei e Marcelo Somacal com os queijos premiados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Queijos autorais têm receita única

Ao contrário de queijos populares com receitas protegidas pela legislação, os autorais, também avaliados pelo concurso, exigem criatividade dos produtores. O premiado queijo siciliano, produzido em Farroupilha pela Queijaria Somacal, tem status de produto gourmet, segundo seu produtor, Marcelo Somacal: