Festa das Colheitas encerra com mais de 80 mil visitantes nos três finais de semana em Caxias

Milhares de pessoas aproveitaram o domingo para visitar o último dia da Festa. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Mesmo com o calor de quase 30°C, os caxienses e moradores da região escolheram curtir o último dia da Festa das Colheitas neste domingo (23). Até 19h, a organização do evento contabilizou que 86 mil pessoas haviam passado pelos Pavilhões durante os três finais de semana da Festa, que se iniciou no dia 7 de março – foram 36 mil apenas neste último final de semana.

Com corredores lotados, os visitantes aproveitaram o último dia para comprar, se deliciar com os pratos típicos e se divertir com muita música italiana. Um dos casos foi o casal Adelar e Ieda Anesi, que comprou panelas, queijos e outros produtos para casa.

– Achamos a Festa excelente, com produtos bem variados, bastante coisa colonial e conseguimos um ótimo preço por ser o último dia. É bem diferente da Festa da Uva e a cidade estava precisando de algo assim, com um pavilhão destes, tem que aproveitar. Caxias tem que se mexer, chamar gente de fora – aconselha Adelar.

Ieda e Adelar aproveitaram as promoções do último final de semana. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Para a venezuelana Marisol Marcano, que já mora há cinco anos em Caxias, a Festa a surpreendeu.

– É a primeira vez que vim e gostei bastante, achei bem diferente. Aproveitei para comprar vinhos, sucos e alguns doces – conta Marisol.

Marisol visitou pela primeira vez a Festa das Colheitas e se surpreendeu. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Além da programação do domingo, no sábado (22) os visitantes puderam aproveitar o show da cantora Mafalda Minnozzi. Entre canções como Per Amore, Canzone per te e Parole Parole, ela recebeu o carinho dos fãs, a quem dedicou atenção mais do que especial. Quando Mafalda sentou à beira do palco, Janaína Zorzzi, que estava na plateia, se aproximou para tentar tirar uma foto com a cantora. Acabou recebendo convite para ficar ao lado dela, cantar junto e ganhar um abraço carinhoso.

– Curto ela desde sempre! Estou muito emocionada. Vou chorar!" – disse Janaína, ao ser questionada sobre o momento.

Mafalda Minnozzi encantou os visitantes no sábado (22). Leandra Romani / Divulgação

Edição de sucesso

Para o presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva e da Comissão Organizadora da Festa das Colheitas, Fernando Bertotto, o evento correspondeu às expectativas, principalmente de público.

– A Festa foi um sucesso, correspondeu muito à expectativa, com certeza a gente vai passar o número de 80 mil visitantes que a gente tinha programado. O final de semana também ajudou, o estacionamento lotado, as atrações todas vieram ao agrado do público – celebrou Bertotto.

Além disso, o presidente salientou que algumas escolhas estratégicas na forma de realizar a Festa colaboraram para o seu sucesso.

– A nossa proposta de ter uma exposição mais enxuta, de uma forma mais acolhedora, uma grade de shows ítalo-gaúchos, que agradou todo mundo, vinculado com a praça de alimentação, ficou bem bacana. Toda a ativação que foi feita na Réplica também é importante e movimentou toda aquela área, então com certeza a Festa das Colheitas se consolidou no calendário de Caxias do Sul – comenta Bertotto.

A diretora-executiva da Festa Nacional da Uva, Carla Pezzi, disse que o que um dos itens que ajudou no sucesso do evento foi a celebração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, comemorada em 2025.

– Além de ter o tema da colheita, da valorização do agricultor, que já é um tema muito rico em relação às pessoas poderem se conectar com a produção rural e com a questão de Caxias ser o maior produtor de hortifrutigranjeiros do Estado, essa questão dos 150 anos da imigração italiana trouxe a italianidade para dentro da Festa – comenta a diretora.

Ainda, Carla reforçou que a 4ª edição da Festa fez com que as pessoas saíssem felizes do espaço, provando a importância do evento no calendário de atividades da cidade.

– A nossa equipe que trabalhou está muito feliz, porque acho que as pessoas entenderam que a Festa das Colheitas tem muito valor. Ela não vem para competir com a Festa da Uva e, sim, para agregar esse nosso calendário turístico. Tem uma outra proposta, talvez um pouco mais italiana, mais intimista, que também agrada os visitantes. Isso é o nosso trabalho, entregar uma festa bonita, alegre e que as pessoas saiam e digam que foi legal – comemora a diretora.

A banca de frutas e verduras na entrada também foi um diferencial e tanto.

– Isso eu acho que foi um ponto fundamental. Era uma demanda nossa, na outra Festa fomos muito cobrados por isso e a operação que a gente conseguiu montar é de uma família que vive da venda de hortifrútis. Eles estão muito felizes, o povo acolheu, comprou e eles têm, além de muitos produtos de qualidade, uma simpatia de acolher o povo que fez muita diferença mesmo – destaca Carla.

O comerciante e vendedor de frutas e verduras na Feira do Agricultor da cidade Gabriel Pellenz celebrou as vendas.

– Só de uvas, vendemos cerca de 4 mil quilos. Superou as nossas expectativas, estamos muito felizes de ter participado do evento – salientou Pellenz.