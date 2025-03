Seleção confirma cortes e convoca mais quatro atletas para jogo contra a Argentina; veja os nomes

Dorival com Alisson, que está fora do jogo contra a Argentina.

O técnico Dorival Júnior convocou quatro novos atletas para reforçar a Seleção Brasileira na partida contra a Argentina, na próxima terça (25), em Buenos Aires. Foram chamados o goleiro Weverton, do Palmeiras, o zagueiro Beraldo, do PSG, e os volantes Éderson, da Atalanta, e João Gomes, do Wolverhampton-ING.

Situação de Alisson

Segundo comunicado divulgado pela CBF, o goleiro do Liverpool está bem após ter sofrido um choque de cabeça, mas não poderá viajar à Argentina devido ao Protocolo de Concussão da Fifa. Já o meia do Flamengo sente dores musculares na coxa esquerda.

De folga nesta sexta (21), a Seleção retoma os trabalhos em capital federal no sábado (22), onde realizará mais três treinos no total. A viagem a Buenos Aires ocorrerá apenas na segunda (24), véspera do jogo contra a Argentina marcado para terça (25), às 21h, no Estádio Monumental de Nuñez.