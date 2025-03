Após vitória, Seleção pode mudar metade do time para jogo contra a Argentina

Dorival Júnior avalia promover mudanças. EVARISTO SA / AFP

Após vencer a Colômbia por 2 a 1, ainda que sem uma atuação convincente, a Seleção Brasileira pode mudar meio-time para o jogo contra a Argentina, na terça (25). Além de suspensões e lesões, o técnico Dorival Júnior avalia promover mudanças de ordem técnica para a partida em Buenos Aires.

Os desfalques certos são o zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães, suspensos, que devem dar lugar a Léo Ortiz e André, respectivamente.

Dúvidas

Além disso, o goleiro Alisson, com suspeita de concussão, e o meia Gerson, com suspeita de lesão muscular, também correm risco de corte, com Bento e Joelinton podendo ganhar uma oportunidade no time.

E o time pode ter ainda mais mudanças. Elogiado pelo desempenho contra a Colômbia, o lateral-direito Wesley pode ganhar a posição de Vanderson. Já no ataque, de atuação apagada, João Pedro corre risco de perder a posição para Savinho, com Rodrygo voltando a ser o centroavante diante dos argentinos, totalizando até seis mudanças em relação ao jogo com os colombianos.

Novos reforços

Considerando os cortes já confirmados de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, e a depender das situações de Alisson e Gerson, Dorival chamará ainda de dois a quatro jogadores para reforçar o grupo do Brasil em Buenos Aires.

– Nós já estamos começando a estudar (substitutos), buscando alternativas. Espero que o mais rápido possível nos posicionemos a respeito das alterações. Vamos tentar priorizar aqueles que já estão no país. Dentro de uma necessidade, aí sim buscaremos nomes de fora _ disse o treinador.

As alternativas

Para a vaga de Gabriel Magalhães, o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, desponta como principal alternativa. Já o volante João Gomes, do Wolverhampton-ING, está de folga no Rio de Janeiro e surge como candidato mais forte ao lugar de Bruno Guimarães. Já se Alisson e Gerson forem cortados por questões médicas, o goleiro Weverton, do Palmeiras, e o volante Alisson, do São Paulo, são os mais cotados.

Com a vitória sobre a Colômbia, o Brasil está provisoriamente na segunda colocação nas Eliminatórias, mas pode perder até duas posições após o complemento da rodada, nesta sexta (21), se Uruguai e Equador vencerem, respectivamente, Argentina e Venezuela.