Nadadores do União dominam Brasileiro de Águas Abertas

Os três nadadores do União, que venceram os 10km, e o técnico Kiko Klaeser. CBDA / Divulgação

A cidade de Itajaí, em Santa Catarina, foi palco para as disputas do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas e os nadadores do Grêmio Náutico União mostraram força mais uma vez na última sexta-feira (21).

Na disputa olímpica dos 10km, Matheus Melecchi e Luis Felipe Loureiro garantiram as duas vagas disponíveis para o Mundial de Esportes Aquáticos, que acontecerá em Cingapura, entre julho e agosto deste ano.

Melecchi foi campeão da prova com o tempo de 1h52min21seg, enquanto Loureiro obteve a segunda colocação, chegando dois segundos depois. Bernardo Gavioli completou o pódio gaúcho.

O União ainda colocou mais três atletas no top 10. Victor Moreno foi sétimo, Thiago Ruffini, oitavo, e Pedro Farias, o 10º colocado.

Irmãs Jungblut dominam disputa feminina

No feminino, o Brasil já tinha as duas vagas do Mundial garantidas para as atletas olímpicas Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut. A última, inclusive, venceu a prova com o tempo de 2h01min24seg, deixando sua irmã e colega de União, Cibelle, na segunda posição. Carol Hertel, do Curitibano (PR), foi a terceira colocada.

Mais três unionistas ficaram entre as 10 melhores. Júlia Pereira foi a quarta colocada, com a argentina Candela Giordanino em quinto e Fernanda Silveira em 10º lugar.

Unionistas repetem vitórias nos 5km

Além da etapa de abertura dos 10km do Brasileiro de Águas Abertas, ainda foram disputadas as provas de 5km e o Grêmio Náutico União voltou a ficar com a melhores colocações na modalidade.

No feminino, todo o pódio foi do clube gaúcho. Viviane voltou a vencer, com o tempo de 58min08seg, dois segundos à frente da irmã Cibelle e cinco de Júlia Pereira.

Entre os homens, com a marca de 54min18seg, Melecchi também repetiu a dose e foi o melhor. Leonardo Macedo, do Curitibano (PR), foi o segundo e o venezuelano Ronaldo Zambrano, que compete pelo Yacht Clube da Bahia, ficou em terceiro lugar.