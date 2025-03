Show de Rayssa, pódios de gaúchos e estrangeiros em alta: os melhores momentos do STU Pro Tour de Porto Alegre

Gaúcha Maria Lúcia ficou em terceiro lugar na categoria street. Renan Mattos / Agencia RBS

A primeira etapa da nova fase do STU não poderia ter acabado de melhor forma. Porto Alegre foi agraciada com a possibilidade de receber a competição, que carrega o novo nome "Pro Tour", pela primeira vez no último final de semana.

De quarta (19) a domingo (23), a pista da Orla do Guaíba foi invadida por milhares de pessoas que ansiavam em ver os e as skatistas de 19 nacionalidades. Fato que só foi possível pela internacionalização do evento nascido e criado no Brasil.

O fim de semana ficou marcado por conquistas de skatistas, mas principalmente pela manutenção da cultura do skate em Porto Alegre.

Show de Rayssa

Rayssa comemora mais um título. Renan Mattos / Agencia RBS

A tricampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica promete tudo e entrega tudo. Depois de não vir ao STU em Porto Alegre no ano passado, Rayssa voltou à Capital e mostrou o motivo que lhe faz ser tão vencedora.

A maranhense de 17 anos deu um show dentro e fora das pistas. Com manobras incríveis, venceu o street feminino com até certa facilidade. Atenciosa, posou para fotos com fãs, assinou e autografou papéis, camisetas e bonés e ainda protagonizou uma das cenas mais marcantes do STU Pro Tour em Porto Alegre.

Rayssa Leal comemora o título na Orla. Renan Mattos / Agencia RBS

Nas semifinais, em sua última volta, o sol já havia se posto e a luz natural era baixa, tornando a visibilidade da pista ruim. Rayssa pediu para que os refletores da Orla fossem acesos. Enquanto ela e todos esperavam, o público na arquibancada resolveu iluminar a pista com as luzes de celulares. Sob gritos de “Rayssa, Rayssa”, a maranhense, já classificada, deu início a sua última volta.

Gaúchos no pódio

Gaúcha Maria Lúcia ficou em terceiro lugar na categoria street. Julio Detefon / STU

Se Rayssa brilhou, os gaúchos não deixaram por menos e subiram duas vezes ao pódio no STU Pro Tour. Primeiro, uma das grandes histórias da competição. Ainda começando a traçar sua carreira, Maria Lúcia desbancou outras favoritas para subir ao pódio na terceira colocação no street feminino.

Aos 15 anos e natural de Canoas, a adolescente não escondia a felicidade pela conquista ao lado de Rayssa Leal e da espanhola Daniela Terol.

— É muito incrível a sensação de subir ao pódio, de andar de skate com as melhores do mundo. É como se tu tivesse ganhado algo que tu sempre quis. Queria ter dado meus 101%, mas dei meu 100% — disse à Zero Hora após o terceiro lugar.

Fundo da Grota

A cada volta de Maria o Rio Grande do Sul era lembrado. Para suas participações, ela optou por entrar com a música “Fundo da Grota”, de Baitaca. Segundo ela, uma forma de homenagear os avós já falecidos.

Carlos Ribeiro

Caio Ribeiro foi ao pódio. Renan Mattos / Agencia RBS

Pouco depois, foi vez de Carlos Ribeiro representar o estado e subir ao pódio. Ele ficou com a segunda colocação no street masculino. O gaúcho terminou apenas atrás de Giovanni Viana, campeão do SLS SuperCrown em 2023. O vencedor da prova, inclusive, exaltou Ribeiro ao falar do seu título.

— Dudu (Carlos Ribeiro) foi um paizão pra mim. Em 2018, foi ele quem me incentivou e me levou para morar na Califórnia, um dos grandes berços do skate. Sou muito grato por isso. Virou um amigo. Sem falar na referência que ele é para todos nós, skatistas. Muito legal ver ele bem de novo, andando e mostrando o seu melhor na pista, depois de ter sofrido com lesões.

Estrangeiros em alta

Pela primeira vez, Porto Alegre recebeu skatistas estrangeiros em sua etapa do STU. Vieram à capital atletas de 19 nacionalidades, mostrando a iniciativa da organização de internacionalizar a marca.

Espanhola Naia Laso foi campeã. Renan Mattos / Agencia RBS

Deles, seis subiram ao pódio no campeonato. No street feminino, a espanhola Daniela Terol ficou com a segunda colocação. Sua conterrânea, Naia Laso, conquistou o título no park feminino. Na mesma prova, a japonesa Mizuho Hasegawa foi a terceira colocada.

Entre os homens, o peruano Angelo Caro foi terceiro lugar. No park, Gui Khury venceu a prova. O pódio foi completado pelo norte-americano Tate Carew e pelo italiano Alessandro Mazzara.

Tate Carew durante manobra. Renan Mattos / Agencia RBS