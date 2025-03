Fifa dará R$ 86,6 milhões a brasileiros para jogar Mundial; veja a grana que título pode render

Mundial terá participação de 32 times. Fifa / Reprodução

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou nesta quarta-feira os valores das premiações do Mundial de Clubes.

O campeão vai receber até US$ 125 milhões (R$ 712,43 mi), enquanto Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão embolsar US$ 15,2 milhões (R$ 86,6 mi) somente para participar do torneio. Ao todo, a entidade irá pagar US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bi aproximadamente) às equipes que vão jogar a competição nos Estados Unidos.

— O modelo de distribuição está de acordo com o mais alto nível do futebol de clubes que o Mundial de Clubes representa e constitui o maior prêmio em dinheiro para uma competição de futebol que inclui uma fase de grupos e uma fase eliminatória composta por sete partidas, com um pagamento potencial de US$ 125 milhões para o vencedor — disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Valores aprovados pelo Conselho

Os valores foram aprovados pelo Conselho da Fifa após reuniões com a Associação Europeia de Clubes. A entidade também prevê distribuir cerca de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bi) aos times não participantes em todo o mundo por meio de um fundo de solidariedade global. Assim como as premiações do torneio, os valores também destinados aos clubes ausentes do Mundial também serão provenientes das receitas do torneio. Cerca de US$ 150 milhões já estão garantidos, e o objetivo é conseguir mais US$ 100 mi.

— A Fifa não reservará fundos para a competição, já que toda a receita irá para o futebol de clubes, nem tocará em suas reservas, que servem para desenvolver o futebol mundial por meio das 211 afiliadas — completou Infantino.

Do montante de US$ 1 bi a ser distribuído pela Fifa, US$ 525 milhões (R$ 2,9 bi) é referente à bolsa de participação, enquanto os outros US$ 475 mi (R$ 2,7 bi) será por desempenho esportivo (veja abaixo).

Premiação por participação

Europa: de US$ 12,81 milhões (R$ 73 mi) a US$ 38,19 milhões (R$ 217,66 mi)*

América do Sul: US$ 15,21 milhões (R$ 86,6 mi)

América do Norte, América Central e Caribe: US$ 9,55 milhões (R$ 54,4 mi)

Ásia: US$ 9,55 milhões (R$ 54,4 mi)

África: US$ 9,55 milhões (R$ 54,4 mi)

Oceania: US$ 3,58 milhões (R$ 20,4 mi)

*Segundo uma classificação baseada em critérios desportivos e comerciais

Premiação por desempenho esportivo

Fase de grupos (três jogos): US$ 2 milhões (R$ 11,4 mi) por vitória/US$ 1 milhão (R$ 5,7 mi) por empate

Oitavas de final: + US$ 7,5 milhões (R$ 42,7 mi)

Quartas de final:+ US$ 13,1 milhões (R$ 74,6 mi)

Semifinais: + US$ 21 milhões (R$ 119,6 mi)

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 170,9 mi)

Campeão: + US$ 40 milhões (R$ 227,9)

As datas

O Mundial de clubes da Fifa será disputado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O evento é considerado um teste para a realização da Copa do Mundo no próximo ano, que também terá como sedes México e Canadá.