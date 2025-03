Morre Enio Gutheil, aos 86 anos

Enio Gutheil foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Camaquã. Iolanda Gutheil / Arquivo Pessoal

Advogado, economista e professor, Enio Gutheil morreu no domingo (23), aos 86 anos. Ele também foi líder comunitário, vereador e presidente da Câmara Municipal de Camaquã, município no sul do RS.

Referência jurídica na comunidade, Gutheil teve destacada atuação nas áreas política, acadêmica e social. Apesar de ter nascido em Porto Alegre, considerava de Camaquã.

No município se estabeleceu e constituiu família. Três filhos nasceram como fruto do casamento com Iolanda: Klaus, Daniel (in memoriam) e Clarissa. Ele deixa ainda as netas Marthina e Valenthina.

— Ele tinha orgulho em contar que proferiu a primeira aula de um curso superior em Camaquã, na faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas — relembra a esposa Iolanda Oliveira Gutheil.

Enio Gutheil retornou para Camaquã em 1964, após período de estudos, para assumir a direção geral da prefeitura. Ele seguiu no cargo por oito anos. Depois, exerceu outras importantes funções na administração municipal de Camaquã, entre elas a de assessor jurídico.

Também foi vereador e presidente da Câmara Municipal, atuou em diversas áreas da comunidade, como em atividades da igreja católica. Ministrou curso de noivos por muitos anos, atuou em clubes sociais, junto ao Guarany Futebol Clube, foi fundador e presidente da Sub-Seção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) local e teve destaque no Lions Clube, no qual chegou a ocupar o cargo de governador distrital.