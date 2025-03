Em reencontro com Jimmy Butler, Heat vence Warriors na NBA

Jimmy Butler se reencontrou com sua ex-equipe na NBA. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O mercado de trocas da NBA foi agitado, e fez com que a trajetória de Jimmy Butler no Miami Heat chegasse ao fim. O ala foi trocado para o Golden State Warriors, e teve nesta terça-feira (25) o reencontro com a franquia que defendeu durante seis temporadas.

No Kaseya Center, em Miami, quem saiu feliz foi o torcedor do Heat, que venceu por 112 a 86, em uma noite apagada de Butler, com apenas 11 pontos marcados. Bam Adebayo, com 27, foi o destaque do duelo.

O clima para receber o ex-jogador foi tenso, com muitos torcedores considerando este reencontro como a principal partida da temporada para o Heat. A franquia chegou a 31ª vitória na temporada e soma 41 derrotas, ocupando a 10ª posição na Conferência Leste.

Os Warriors, no Oeste, estão em sexto, com campanha contrária ao adversário: 41 vitórias e 31 derrotas. Golden State não contou com Stephen Curry na partida. O armador sofreu uma lesão contra o Toronto Raptors na última semana, mas está próximo de retornar.

Sem ele, no entanto, são duas derrotas seguidas dos Warriors. Apesar disso, foi uma partida positiva para o brasileiro Gui Santos, que teve 20 minutos em quadra e anotou 13 pontos.

Provocação após a vitória

O Heat aproveitou a vitória para provocar os Warriors e, principalmente, Butler. As franquias se enfrentaram duas vezes na temporada e Miami venceu ambas, o que na NBA se chama de "varrida".

Para fazer esta provocação nas redes sociais, o Heat utilizou uma foto em que Adebayo está encarando Butler.

A saída de Butler do Heat foi conturbada. O jogador manifestou o desejo de ser trocado, entendendo que seu tempo em Miami havia acabado. Ele foi suspenso de alguns jogos por conta das declarações e do seu comportamento.