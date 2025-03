Espanhola Naia Laso supera quatro brasileiras e vence  STU Pro Tour de Porto Alegre na categoria park

A espanhola Naia Laso superou quatro brasileiras e venceu o park feminino da primeira etapa do STU Pro Tour em Porto Alegre . A europeia teve as duas notas mais altas da grande final deste domingo.

A skatista do Brasil, inclusive, liderou a primeira metade dos 40 minutos de disputa na pista da Orla do Guaíba. Em sua primeira volta, fez 85 pontos e surgiu como favorita.

No entanto, Laso, que já havia liderado as eliminatórias, conseguiu duas grandes voltas no final e ficou com o título.