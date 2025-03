Entre montanhas verdes, agricultores cuidam da água do canal do Panamá

Yalisbeth Gill cria galinhas e Liduvina Rivera cultiva café em Las Gaitas, uma região agrícola a 50 km a oeste do Canal do Panamá. Apesar da distância, ambas impulsionaram sua atividade, em parte, graças à entidade gestora da passagem marítima.

"A Autoridade do Canal sempre esteve ali, cuidando de nós. Ela tem sido praticamente nosso guarda-chuva", indica Rivera, de 63, em referência à ACP, a entidade estatal que opera a via interoceânica desde que os Estados Unidos o entregou ao Panamá em 31 de dezembro de 1999.

Em meio às ameaças do presidente americano, Donald Trump, de recuperar o canal, seus gestores seguem com um ambicioso plano de investimentos e seus programas de assistência técnica e subsídios a centenas de pequenos produtores rurais.

Diferentemente do outro canal artificial do mundo, o de Suez, o do Panamá opera com água doce, já que o solo rochoso da região não permitiu abrir a passagem ao nível do mar.