Brasil termina Pan de Canoagem com oito medalhas

Nas disputas do cross foram cinco conquistas. As três primeiras medalhas aconteceram na tomada de tempo. Pepê Gonçalves foi ouro no K1 masculino, enquanto as irmãs Ana Sátila e Omira Estácia fizeram dobradinha no feminino com prata no K1 e bronze no C1, respectivamente. As outra duas medalhas vieram no mata-mata, com o ouro de Mathieu Desnos e a prata de Pepê Gonçalves no K1.