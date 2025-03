Colunistas opinam: qual deve ser o time titular do Grêmio para a estreia no Brasileirão?

O técnico Gustavo Quinteros tem dúvidas a resolver para definir o time que enfrentará o Atlético-MG, sábado (29), às 18h30min, na Arena, pela primeira rodada do Brasileirão.

Pedimos que colunistas de Zero Hora opinassem sobre quais 11 deveriam ser escolhidos por Quinteros para iniciar a partida.

Marcelo de Bona

Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti; Olivera, Cristaldo e Monsalve; Arezo.

Marcos Bertoncello

Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti; Olivera, Monsalve e Amuzu; Arezo.

Leonardo Oliveira

