Os motivos para o Grêmio contratar Jorge e não apostar em goleiros da base

A torcida do Grêmio repercute a contratação do goleiro Jorge , que completa 24 anos em 3 de abril, como alternativa para o elenco. O Tricolor justifica a contratação por alguns fatores: experiência , característica e ausência de jovens prontos para uma oportunidade no time principal. Com isso, a direção buscou um nome no mercado com o status de aposta.

Natural de Santa Cruz do Sul, o jovem já passou pelos dois clubes da cidade do Vale do Rio Pardo, São Borja, Glória, América de Teófilo Otoni-MG, Itabuna, Gaúcho de Passo Fundo e Pelotas. Logo, acumula bagagem de adversidades e com bons números analisados pelo scouting do Tricolor. Além das defesas, ele é elogiado internamente pela qualidade de trabalho com os pés, colaborando com o sistema de jogo de Gustavo Quinteros.