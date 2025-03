Grêmio encara a Ferroviária em busca dos primeiros pontos no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Daniela Montoya (C), fará o primeiro jogo como mandante. (Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA)

A partida desta quarta-feira (26) será a oportunidade para o Grêmio somar os primeiros pontos no Brasileirão Feminino. Pela segunda rodada, o time receberá a Ferroviária, às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A partida de estreia, diante do Cruzeiro, deixou saldo negativo em alguns aspectos. Além do placar de 4 a 3, de virada, a técnica Thaissan Passos não poderá repetir a escalação por conta de desfalques.

Todas as baixas estão concentradas na defesa. Expulsas, a zagueira Tayla e a lateral Dani Barão cumprirão suspensão. Além disso, a lateral Katielle, substituída por protocolo de concussão, também estará de fora.

Com isso, a linha defensiva deverá ter a entrada de Brito ao lado de Mónica Ramos. Shashá deverá ocupar a vaga na lateral-direita. Já no lado esquerdo, Raissa Bahia, que atuou na figura de atacante em Minas Gerais, deverá ser recuada.

Muitos gols sofridos em poucos jogos

O setor, que precisará sofrer mudanças, também vem sendo ponto de atenção. Diante de adversárias de "primeira prateleira" do futebol nacional, a equipe acabou sofrendo sete gols em dois jogos. Além do revés para o Cruzeiro, o clube foi eliminado nas quartas de final da Supercopa, diante do Corinthians, com um placar de 3 a 0, na Arena.

Com pouco de preparação entre um jogo e outro nesta arrancada, a meta será tentar minimizar os efeitos do processo de entrosamento entre atletas para consolidar os resultados.

Somar pontos nesta largada do Brasileirão se torna fundamental para as metas do clube dentro do campeonato. Um dos principais objetivos é garantir vaga para a Libertadores de 2026. Para isso, o caminho é chegar até a decisão do título.

Adversária vem de vitória expressiva

Bicampeã brasileira, a Ferroviária começou o Brasileirão com 100% de aproveitamento. No último domingo, aplicou 7 a 0 sobre o Sport, na Fonte Luminosa. Com isso, assumiu a primeira colocação.

Neste primeiro jogo, a atacante Micaelly e a meia Duda Santos foram alguns dos destaques e balançaram as redes duas vezes cada.

Promoção para o jogo no Vale

A estreia como mandante no Brasileiro será no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. As entradas serão gratuitas e poderão ser retiradas na bilheteria do estádio. O mesmo vale para a torcida da equipe de Araraquara. A bilheteria fica na Rua Santa Tereza, n°420, no bairro Liberdade.