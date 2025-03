Atlético faz sondagem por volante titular do Grêmio

Villasanti é capitão da equipe treinada por Quinteros. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Atlético-MG fez uma sondagem sobre a situação do volante Villasanti. O Grêmio confirma o interesse dos mineiros e afirma que outros clubes também já entraram em contato para ter conhecimento sobre a situação contratual envolvendo o paraguaio.

As conversas com o Atlético-MG não avançaram por conta dos valores para uma possível saída antecipada do volante. O valor pedido pelo Grêmio estaria na casa dos 12 milhões de euros (R$ 74 milhões).

Palmeiras fez oferta de R$ 52 milhões

Recentemente, o Palmeiras fez proposta para contratar Villasanti, mas o Grêmio não aceitou os 8,5 milhões de euros (R$ 52 milhões) oferecidos.

Durante este período de data Fifa, o volante está a serviço da seleção do Paraguai na disputa da Eliminatória Sul-Americana para a próxima Copa do Mundo. No entanto, para a estreia no Brasileirão, justamente contra o Atlético-MG, o paraguaio estará à disposição.