Hulk e Júnior Santos aprimoram parte física, mas são dúvidas para estreia do Atlético-MG

O Atlético-MG deve ter desfalques de peso no setor ofensivo diante do Grêmio, sábado, em Porto Alegre, na largada do Brasileirão. O astro Hulk e o reforço Júnior Santos ainda estão na transição física e dificilmente jogam no fim de semana.

Hulk até entrou nos minutos finais da decisão do Campeonato Mineiro para levantar a taça do hexacampeonato. Porém, continua o tratamento da lesão muscular e pode ser preservado no jogo com os gaúchos. Da mesma maneira, Júnior Santos ainda não está 100% após sofrer lesão no tendão da panturrilha direita.

"Na manhã desta quarta-feira, o Atlético realizou mais um treino técnico/tático nos campos 5, 6 e 7 da Cidade do Galo. É a preparação para as estreias no Brasileiro e Copa sul-americana. Os atacantes Hulk e Júnior Santos, ainda no processo de transição, participaram de parte das atividades com grupo e voltaram a fazer trabalhos à parte com a preparação física", informou o Atlético-MG.

De certo será a ausência do atacante colombiano Palacios. Depois de recusar proposta do Vasco, o jogador queria dar a volta por cima no Atlético-MG, mas está fora dos primeiros jogos do estadual após se contundir nos treinamentos.

"O atacante Brahian Palacios teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e já está em tratamento na fisioterapia. Caio Maia e Cadu seguem em recuperação das lesões no joelho direito", revelou o clube.

Cuca, contudo, deve ganhar reforços importante s nesta quinta-feira, quando o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso e o volante Alan Franco retornam a após disputarem a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

ATLÉTICO DE LUTO

A quarta-feira foi de luto no Atlético-MG, que lamentou a morte do ex-presidente Paulo Cury, aos 96 anos, em Belo Horizonte, e também do prefeito da capital mineira, Fuad Noman, que era torcedor do clube.

"O Galo presta sua homenagem ao ex-mandatário, que comandou o clube entre 1995 e 1998. Durante esse período, o Alvinegro conquistou o Campeonato Mineiro de 1995, a Copa Conmebol 1997 e a Copa Centenário de Belo Horizonte, também em 1997", lamentou o clube. "Paulo Cury também foi atleta e diretor de futebol do Atlético, e era conselheiro Grande-Benemérito. Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de luto."