Após consulta de clube espanhol, Grêmio alinha renovação de contrato com Rodrigo Ely

O Grêmio encaminhou a renovação do zagueiro Rodrigo Ely. Com vínculo até dezembro de 2025, o atleta recebeu uma consulta para voltar ao Almería, da Espanha, mas permanecerá na Arena, com a extensão do contrato por um tempo maior.

O desejo de repatriar o defensor foi confirmado publicamente pelo CEO do clube espanhol, Mohamed El Assy, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (6). Ely atuou no Almería entre 2022 e 2023, antes de assinar com o Tricolor.

— Dissemos que queríamos um zagueiro central e era um zagueiro específico: Rodrigo Ely. Queríamos contratá-lo desde o mercado do verão (na metade de 2024). Porque o treinador foi muito claro comigo e disse que se pudéssemos contratá-lo, ok. Rodrigo já trabalhou aqui, é líder, todos no clube gostam dele, poderia nos ajudar no vestiário e conhece o sistema de Rubi (treinador do Almería). Mas o professor foi claro, dizendo que se não fosse o Rodrigo, não tem problema. Está feliz com o que tem e não teria tempo de adaptar um novo jogador no inverno — declarou em entrevista coletiva.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, apesar de ter sido contatado, o jogador de 31 anos manifestou o desejo dele e da família em continuar em Porto Alegre.

Natural de Lajeado, Ely saiu das categorias de base do próprio muito jovem e construiu toda a carreira na Europa. Na Itália, passou por Milan, Regina, Varese e Avellino, na Itália, Alavés. Na Inglaterra, jogou no Nottingham Forest, enquanto que na Espanha defendeu Alavés e Almería. Com a camisa gremista, disputou 51 partidas e marcou um gol.

Além de garantir a permanência de Ely, a diretoria gremista trabalha para contratar outros atletas da função. Com a aposentadoria de Geromel e a saída de Rodrigo Caio — aliados ao afastamento de Kannemann por conta de uma cirurgia na região do quadril —, o clube pretende trazer no mínimo mais dois zagueiros para o elenco.