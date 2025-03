Idosa morre ao ser arremessada contra grade de prédio após atropelamento em Rio Grande

O condutor foi preso em flagrante e levado até a Delegacia de Polícia Civil. Ele será encaminhado ao Presídio de Rio Grande e responderá por homicídio com dolo eventual , conforme as autoridades.

Homenagens da Furg e da prefeitura

O Programa de Pós-Graduação em Letras da Furg também lastimou a morte da professora em uma nota de falecimento publicada no site da instituição. "Deixa um legado permanente em suas obras e trabalhos acadêmicos. É com grande tristeza e indignação que registramos seu falecimento em um incidente absolutamente absurdo. Nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos", afirma trecho do texto.

Já a prefeitura de Rio Grande destacou a "presença ativa nos movimentos e nas atividades culturais" do município e se solidarizou com familiares e amigos da professora:

"A Prefeitura Municipal do Rio Grande, juntamente com a Secretaria de Município da Cultura e Economia Criativa, vem a público externar o profundo pesar pelo trágico falecimento da professora doutora Aimée Teresa Gonzáles Bolaños, do Instituto de Letras e Artes da Furg, poeta, escritora, ativista e presença ativa nos movimentos e nas atividades culturais do Município e região, mas também com reconhecimento nacional e internacional. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos, colegas, alunos e à toda comunidade da Furg pela imensa perda, que é e será sentida por todos e todas que conviveram com a professora Aimée e sua arte literária".