Polícia aguarda perícia para definir quem será indiciado em caso de ônibus que atropelou pai e filha em Sapucaia do Sul

Acidente aconteceu no início da tarde de segunda-feira (24) Jean Costa / Agência RBS

A Polícia Civil espera perícia no ônibus que atropelou pai e filha em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, para definir quem será indiciado pelo fato. Segundo o delegado responsável pela investigação, Gabriel Lourenço, da 1ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul, o trabalho é feito pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), mas não há um prazo para o término do levantamento.

Análise preliminar indica não ter havido problemas no sistema de freio do veículo.

No início da tarde de segunda-feira (24), Toni Vanderlei de Souza, 62 anos, levava a filha Emanuelle Souza, seis, para a escola quando os dois foram atingidos pelo veículo desgovernado na Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde. Eles morreram no local.

A intenção agora é descobrir se o veículo se deslocou em razão de um problema mecânico ou pelo não acionamento do freio de estacionamento.

À polícia, o motorista, de 42 anos, alegou ter seguido o protocolo de segurança.

— Ele não vai ser responsabilizado criminalmente se não tinha conhecimento dessa falha, se foi inesperada, se não teve qualquer ingerência. Nesse caso, a polícia irá apurar a responsabilidade de outras pessoas, para verificar se estavam realizando as manutenções — relatou.

O veículo pertence à empresa Janiz Transportes. Mas se o acidente ocorreu devido ao não acionamento do freio de estacionamento, o condutor deverá responder por homicídio culposo ou homicídio culposo na direção do veículo automotor, ambos crimes sem intenção de matar.

— Em uma análise preliminar, pelas informações que temos e o interrogatório do motorista, não nos parece clara a presença do dolo, da intenção de matar, tampouco que ele tenha assumido o risco de produzir o resultado — disse o delegado.

Segundo a investigação, o acidente ocorreu no momento em que o motorista recém tinha iniciado o roteiro para buscar funcionários de uma empresa de Esteio, na Região Metropolitana.

Pouco antes das 13h, ele estacionou o veículo em um ponto onde há uma descida na Rua dos Sabiá.

— É o local em que ele sempre parava, estava buscando um dos funcionários da empresa e aguardava o horário de partida. Ele desce do veículo, fuma seu cigarro, olha para o relógio, ainda não teria dado o horário de partida, aguarda mais um pouco, e, naquele momento, alega ter escutado um som, como se fosse uma despressurização do sistema de freio. Imediatamente o ônibus inicia a descida — acrescenta o delegado.

Além das vítimas, uma casa também foi atingida quando o veículo desceu desgovernado a via. Segundo o delegado, havia uma pessoa no interior do ônibus; ela não se feriu. O motorista foi agredido por populares e levado em estado estável de saúde ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul.

Nota da Janiz Transportes

"A Empresa JANIZ TRANSPORTE LTDA., primeiramente, manifesta seu profundo pesar pelo acidente ocorrido hoje, no dia 24 de março de 2025, na cidade de Sapucaia do Sul.

De outro lado, informa que sua prioridade é prestar auxílio as vítimas, familiares e ao seu funcionário.

Informa que está colaborando e continuará colaborando com as investigações e os respectivos órgãos responsáveis.

Ainda, esclarece que o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente e sempre realizou suas atividades com diligência, perícia e prudência.

Por ora, informa que não tem maiores informações, mas reforça seu apoio as vítimas, seus familiares, ao seu funcionário e a população de Sapucaia do Sul.

Neste momento, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares das vítimas.

Atenciosamente,

Janiz Transporte Ltda.