"Estava realizada e queria ser professora", lamenta mãe de adolescente que morreu em acidente em Rondinha

Eveli cursava o segundo ano do Ensino Médio. Márcia da Silva / Arquivo pessoal

Uma das vítimas do acidente que matou quatro jovens e deixou outro em estado grave na madrugada de domingo (11), em Rondinha, no norte do Estado, Eveli Ferreira, 16 anos, cursava o ensino médio e sonhava em ser professora.

Segundo a mãe, Márcia da Silva, a adolescente estava realizada com o trabalho em uma escola de educação infantil próxima de casa, em Ronda Alta. Agora, deixa uma lacuna na vida dos pais e dos três irmãos.

— Adorava cuidar de crianças e queria ser professora da creche. Era uma menina maravilhosa — lamenta Márcia.

Eveli estava no Gol que bateu de frente em um ônibus no km 9 da RS-404, trecho conhecido como "curva da morte". Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro que levava os jovens invadiu a pista contrária e atingiu o coletivo.

Quem também estava no Gol era Geriel Teilor Ferreira Mendonça, 17 anos. O adolescente vivia com os pais em Rondinha e é lembrado pela irmã mais velha como alguém sensível, engraçado e amoroso.

Flaviane Ferreira Mendonça, 23, mora no Paraná e viu o irmão pela última vez no feriado de 1° de maio:

— Eu estou muito abalada. Sempre que precisava de algo ele estava ali e eu também. Demonstrava carinho do jeito dele, me abraçava quando eu visitava — disse, com a voz embargada.

Geriel era fã de vídeo games, vôlei e filmes. Flaviane Ferreira Mendonça / Arquivo pessoal

Geriel cursava o primeiro ano do Ensino Médio e contava com a ajuda da irmã para tarefas da escola, mesmo que à distância. A última conversa que tiveram foi para marcar uma partida de vôlei:

— Vou sentir muita falta dele, do jeito que a gente se abraçava para assistir alguma coisa juntos. Ele não tinha nada de ruim, eu só queria a felicidade dele.

A mãe de Eveli relata que não sabia de onde a filha conhecia os outros três jovens que morreram, mas se solidariza com as famílias. Os quatro foram enterrados na segunda-feira (12).

— Essas mães certamente estão como eu hoje. Eu queria agradecer a Deus por esses 16 anos que vivi com a minha filha, ela era perfeita — diz.

Condutor não tinha CNH

Gol colidiu frontalmente com ônibus na RS-404. Rádio Máxima / Divulgação

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia de Carazinho. O que se sabe até agora, porém, é que o motorista do Gol, Cauã de Oliveira dos Santos, 21 anos, não tinha habilitação para dirigir.

O motorista do ônibus no qual o carro bateu de frente fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.