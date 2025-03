Análise preliminar não indica falha mecânica no ônibus que atropelou e matou pai e filha em Sapucaia do Sul, diz delegado

À polícia, o motorista disse que estava fora do veículo, aguardando um passageiro. Renan Mattos / Agencia RBS

O ônibus que atropelou e causou a morte de um homem e de uma criança nesta segunda-feira (24), não teve falha mecânica, indicou análise preliminar feita pela perícia, segundo o delegado Gabriel Lourenço. O caso aconteceu em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, e vitimou o pai, Toni Vanderlei de Souza, 62 anos, e a filha de seis anos, Emanuelle.

Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na noite desta segunda, o titular da 1ª Delegacia de Sapucaia do Sul afirma que, durante a tarde, a polícia colheu depoimentos de testemunhas, verificou câmeras e se descolou até o hospital para falar com o motorista do veículo.

O homem, de 42 anos, disse que estava fora do veículo, aguardando um passageiro. Ele ouviu um "barulho de ar" e, na sequência, viu o ônibus descer de ré, atingir as vítimas e uma residência situada na Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde. Ele afirmou ainda que teria tentado segurar o veículo, mas não teve sucesso.

— Inicialmente, de acordo com o perito, não teria acontecido ali uma falha mecânica, vamos dizer assim. Inicialmente, a gente não trabalha com a hipótese de uma falha mecânica, mas obviamente a gente vai precisar aguardar a chegada oficial desse laudo — detalha Lourenço, referindo-se ao sistema de freios.

O ônibus, da Janiz Transportes, teria chegado à empresa há poucos dias, segundo o delegado. Ao descer a ladeira, o veículo atropelou o pai e a filha e atingiu uma casa. Toni estava se preparando para levar a filha à Escola Municipal Walmir dos Santos Martins.

A polícia fez uma varredura na região, porém, não encontrou imagens para auxiliar na investigação.

Falha mecânica ou de acionamento

A Polícia Civil trabalha para tentar esclarecer as circunstâncias da ocorrência e analisa também se houve falha no acionamento do sistema de freios do veículo. O delegado afirma que o motorista é investigado:

— Se houve ali uma falha no acionamento por parte do motorista do sistema de freio, ele pode vir a ser responsabilizado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que ele deixa de tomar cuidados, providências e ações que são obrigatórias na condução do veículo.

À polícia, o homem afirmou que realizou o acionamento do freio, de acordo com o delegado. Caso a falha seja mecânica, a empresa proprietária do ônibus pode ser responsabilizada.

Agressão contra o motorista

Após o incidente, o motorista foi agredido por pessoas da região que "teriam se revoltado com a cena", o que também será investigado.

— Nós também tentaremos apurar a responsabilidade de indivíduos que praticaram essas lesões contra o motorista — afirma.

Nota da Janiz Transportes

"A Empresa JANIZ TRANSPORTE LTDA., primeiramente, manifesta seu profundo pesar pelo acidente ocorrido hoje, no dia 24 de março de 2025, na cidade de Sapucaia do Sul.

De outro lado, informa que sua prioridade é prestar auxílio as vítimas, familiares e ao seu funcionário.

Informa que está colaborando e continuará colaborando com as investigações e os respectivos órgãos responsáveis.

Ainda, esclarece que o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente e sempre realizou suas atividades com diligência, perícia e prudência.

Por ora, informa que não tem maiores informações, mas reforça seu apoio as vítimas, seus familiares, ao seu funcionário e a população de Sapucaia do Sul.

Neste momento, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares das vítimas.

Atenciosamente,

Janiz Transporte Ltda.

Canoas, 24 de março de 2025."

