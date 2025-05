Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Nesta quarta (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

A força do conjunto é imbatível, mas ao mesmo tempo é um grande desafio congregar as pessoas e as manter unidas, pelo menos enquanto durarem os projetos. O egoísmo acaba falando mais alto, e as pessoas se dispersam.